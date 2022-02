Kratera. Tome 1, Le puits des étoiles

Sous la direction d'un riche homme d'affaires américain, une expédition part à la recherche d'un site mystérieux, appelé "Puits des Etoiles". Cette dénomination fait référence à un passage vers une planète lointaine à laquelle des hommes ont déjà accédé, à l'époque d'Alexandre le Grand, sans pouvoir retourner sur Terre. Les membres de l'expédition empruntent à leur tour ce Puits des Etoiles et se retrouvent piégés à l'intérieur d'une gigantesque caldeira, entourée par une Grande Muraille naturelle infranchissable. Ici s'est développée, depuis l'arrivée des premiers voyageurs de l'Antiquité, une originale civilisation gréco-perse où la magie et les rites ont une place éminente. La survenue brutale de Charles Taylor et de ses compagnons, dans ce monde baptisé Kratera, va bouleverser la vie de ses habitants.