On rira bien de nous

Alistair, étudiant au long cours, malmené dans ses débuts professionnels et complexé par son visage couturé, est empêtré dans un sentiment de solitude et d'inadéquation au monde. Sur plusieurs années, au rythme des rencontres singulières et souvent désopilantes avec toute une population de chômeurs, d'employés, d'intellos et de marginaux, depuis les zincs bordelais jusqu'aux boîtes de nuit occitanes, d'une usine à pain aux librairies indépendantes en passant par les vendanges saisonnières et Pôle emploi, Alistair va s'épanouir et l'univers ingrat de sa jeunesse se déliter. La tendresse humaine qui l'habite, loin de s'abîmer dans un cynisme revanchard, grandit dans un idéal humaniste. L'existence rendra finalement justice à cet "enfant du siècle" en lui accordant la liberté de l'esprit. Une voix d'auteur originale, caustique et engagée entre John Kennedy Toole et John Steinbeck.