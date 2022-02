Les deux vies de Sophia

A 14 ans, Sophia est la fille la plus populaire du collège. Elle est belle, charismatique, c'est une meneuse égocentrique qui se fait appeler Soph. Sa vie semble parfaite. Cependant, dans l'intimité du foyer, on l'appelle simplement Sophia, et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Qui est la vraie Sophia? Quel terrible secret cache-t-elle dans sa maison? Découvre Sophia, l'ennemie jurée de Camille, et prends la décision qui qui déterminera le cours de sa vie.