Venu du fin des âges, Zogru est un spectre qui s'empare des êtres non pour les dominer mais pour les révéler à eux-mêmes. Du monde médiéval roumain du seigneur Dracula à la Roumanie contemporaine, en passant par l'ère communiste, le récit suit les différentes possessions de Zogru. Entre un virus et un vampire, Zogru s'invite d'être en être, en intensifiant leur existence. L'hôte visité acquiert des pouvoirs inédits : il prend confiance en lui, sa sensibilité est accrue et son intelligence se réveille. Zogru bouleverse l'édifice solide, mais aliénant d'individus qui avaient renoncé à tout remuer, à commencer par eux-mêmes. Et d'hôte en hôte, Zogru apprend à aimer la fragilité des hommes. Composé d'aventures où l'humour, l'ironie, les saillies tiennent une place centrale, ce roman permet à une galerie d'antihéros de vivre ce qu'ils s'interdisaient. Ainsi, avec Zogru, le mal est libérateur !