Homo Spatium. Physiologie et médecine spatiale Tome 3, Muscles

Pendant le vol spatial et dans un environnement de microgravité, les muscles sont déchargés du poids du corps et au cours des deux premières semaines, les muscles s'atrophient rapidement en raison du manque d'utilisation. Les changements caractéristiques des muscles en microgravité sont la dégradation rapide des muscles antigravitaires et la transformation des fibres musculaires à contraction lente en fibres musculaires à contraction rapide. Les muscles posturaux contenant plus de fibres lentes sont plus sujets à l'atrophie. Ainsi, dans l'espace, ce sont les muscles des jambes, du dos et de la colonne vertébrale qui s'affaiblissent davantage parce qu'ils ne sont plus nécessaires pour vaincre la gravité, tout comme l'on perd des muscles en vieillissant en raison d'une activité physique réduite. La perte de masse et de force musculaires est plus importante après un vol spatial de longue durée et les effets néfastes de ces adaptations deviennent particulièrement évidents au retour sur Terre. Ce livre décrit les mécanismes et les raisons de l'atrophie musculaire constatée chez les astronautes et évalue les moyens adoptés pour combattre l'atrophie musculaire dans l'espace.