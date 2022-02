Homo Spatium. Physiologie et médecine spatiale Tome 2, Os et squelette

Des modifications importantes sont constatées sur le squelette et sur la structure de l'os lors des voyages spatiaux. L'ostéopénie, la perte osseuse est associée aux vols spatiaux humains. Après un voyage de 3-4 mois dans l'espace, il faut environ 2-3 ans pour retrouver la densité osseuse perdue. On rapporte que 3, 2 % de la perte osseuse moyenne se produit après près de 10 jours d'apesanteur. Ces modifications sont associées à une fragilité accrue des os et une augmentation des risques de fracture. Ce livre décrit les mécanismes physiques et les conséquences cellulaires et tissulaires dus à l'état d'impesanteur, constatés chez les astronautes. Il envisage les nouvelles techniques de contre-mesures nécessaires pour aider les astronautes à récupérer plus rapidement.