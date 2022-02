Athlète master. S'entraîner et performer en pleine santé après 50 ans et plus

Un participant sur deux au Marathon de Paris, à l'Ultra-Trail du Mont Blanc ou encore à l'Ironman d'Hawaii a plus de 40 ans et rentre dans la catégorie des athlètes masters. Certains pratiquent depuis leur plus jeune âge et sont devenus des experts dans leur discipline. D'autres au contraire, sont des novices et ont commencé à pratiquer de façon assidue sur le tard mais ont une forte motivation. Ces athlètes masters, experts ou novices, doivent cependant faire face aux effets de l'âge. Qu'on le veuille ou non, l'ensemble des fonctions physiologiques s'altère après 40 ans de manière linéaire, puis souvent exponentielle aux âges les plus avancés. Certains athlètes masters, de par leur performance, donnent l'impression de repousser les limites du vieillissement, pourtant inéluctable. Quels enseignements peut-on tirer de ces athlètes masters qui représentent un véritable modèle du vieillissement réussi ? Cet ouvrage a pour but de vous montrer qu'il est possible de rester performant après