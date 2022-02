"Némésis la Glorieuse" est une histoire d'amour, de folie, de fatalité et de fantômes. C'est un roman noir au second degré qui ironise sur les règles du genre et situe son action dans l'Engadine nietzchéenne. Il étend sa satire à quelques unes des institutions les plus respectées de la société moderne - psychiatrie, justice, médias - bâtissant son suspense sur un enchevêtrement du trivial et du transcendant. Un petit bijou d'horreur qui fait honneur à tous les adjectifs dont l'auteur qualifie son oeuvre romanesque : "réaliste, dégoûtante, fantastique, obscène, perverse, paradoxale, cynique".