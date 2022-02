Il faudra faire avec nous est un manuel de sabotage déguisé en roman, ou un roman déguisé en manuel de sabotage. Il nous embarque dans les pas et les pensées d'une activiste qui, chaque jour, lutte sur de nombreux fronts pour renverser un monde personnifié par Franck. Un jour trader, le lendemain vigile, préfet ou simple troufion au tonfa, celui-ci incarne le cynisme du capitalisme et sa violence. Au fil des actions et des amitiés qui les rendent possibles, ce récit est rythmé par l'urgence de la révolte et l'exigence d'habiter le monde avec le feu. Empailleur le jour, déboulonneur la nuit, Lë Agary navigue avec aisance dans les nuages de lacrymo. Il faudra faire avec nous est son premier roman.