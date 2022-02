Quand un anthropologue turc s'interroge sur les Français et écrit son brevet d'Occident... 2020. Nedjla, 20 ans, étudiante, musulmane émancipée, vit à Istanbul avec sa mère. Son père vient de mourir. Elle décide de se plonger dans son dernier livre. 1964. Oktay, chercheur en anthropologie, a quitté Istanbul pour s'établir dans l'est de la France. Pris dans le flux de la vie locale, il choisit de se concentrer sur ce qui l'intrigue le plus chez les Français : la façon dont ce peuple avancé et développé, selon les critères anthropologiques, vit la période des vacances. Avec La Fille de l'ethnographe, Timour Muhidine nous livre un roman social décalé sur les Français. Deux générations, deux manières de penser et de regarder l'autre. Le quotidien, le politique, la sexualité, le corps ou l'amour : tout est passé au crible de l'humour noir. Timour Muhidine est né en 1959 à Koweït City, d'un père syrien issu d'une famille turque et d'une mère française. Il vit en France depuis 1962. Ecrivain et traducteur, il enseigne la littérature turque contemporaine à l'Inalco (Paris) et dirige la collection "Lettres turques" chez Actes Sud.