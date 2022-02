La liberté, et plus encore est l'ouvrage qui va fonder tout le travail ultérieur du penseur de l'éducation libre qu'est John Holt. On y retrouve sa critique de l'école et de l'incapacité de celle-ci à réaliser les buts qu'elle se fixe ou se fixerait, ses idées sur les apprentissages autonomes plus efficaces que l'enseignement scolaire, plus épanouissants et moins "coûteux" en énergie, en temps, etc., sa critique de la discipline, de l'autorité, la question du choix, ce qu'est vraiment la liberté, une réflexion sur la vie sans école et sa possibilité en situation précaire, etc.