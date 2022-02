Réussir son référencement web. Edition 2022-2023

Ecrit par l'un des plus grands spécialistes français du référencement, cet ouvrage de référence fournit toutes les clés pour garantir à un site Internet une visibilité maximale sur les principaux moteurs de recherche. Dédié au référencement naturel, il explique notamment comment optimiser le code HTML des pages web pour qu'elles remplissent au mieux les critères de pertinence de Google, Bing et les autres. Entièrement refondue, cette 10e édition intéressera tous les webmasters et responsables marketing qui veulent connaître les secrets d'un bon référencement sur Internet.