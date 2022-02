Routine visage au naturel. Recettes et conseils pour prendre soin de sa peau - 60 DIY

Peau qui tire ? Sensible ? Mature ? Sèche, mixte ou sujette aux boutons ? A chaque problème de peau, sa ou ses solutions. Aline Prevot tire parti de sa connaissance des huiles essentielles et huiles végétales bio, ainsi qu'à d'autres ingrédients aux propriétés purifantes, apaisantes, reconstructrices, anti-âges ou hydratantes, pour proposer des recettes personnalisables, bio et naturelles, à faire soi-même. Grâce à ces recettes de crèmes, baumes, démaquillants, masques ou fluides réparateurs, toujours très simples (souvent moins de 5 ingrédients), chacun pourra chouchouter son visage de façon naturelle.