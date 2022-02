Marketing tactique. Actionnez les bons leviers pour démultiplier vos ventes

Un guide moderne et complet du marketing, des théories classiques aux concepts digitaux les plus novateurs, qui aborde également les domaines connexes que sont la psychologie, l'écriture, les sciences sociales, la biologie, les techniques de vente ou encore le design. Enrichi de multiples exemples, d'outils pratiques, d'exercices ainsi que d'études et de statistiques pertinentes directement applicables par les lecteurs, il propose d'adopter une approche marketing gagnante et très concrète, tout en étant clair et pédagogique.