Nos énergies essentielles. Physique, mentale, émotionnelle, spirituelle... Quelles réponses énergisantes pour gagner en puissance et vitalité ?

La force de tout leader n'est-elle pas sa formidable capacité à créer, susciter ou réveiller l'énergie ? Mais est-ce l'énergie qui crée le leadership ou le leadership qui libère l'énergie ? L'objectif de cet ouvrage est de donner au lecteur une meilleure compréhension du concept d'énergie et de souligner son incidence en matière de leadership, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. L'énergie y est considérée comme une variable essentielle, capable de permettre aux dirigeants et à leurs organisations de prospérer s'ils savent maîtriser leur propre énergie et faire passer leurs collaborateurs de niveaux d'énergie faibles à des niveaux plus élevés. Les témoignages de dirigeants mais aussi de professeurs, d'experts et de consultants exposent des routines énergisantes et explorent le phénomène de contagion d'énergie, tout comme la place de l'énergie dans le changement. Ce livre décrypte les perceptions et les comportements liés aux différentes énergies et leurs conséquences sur le leadership.