J'apprends le chinois autrement. 100 cartes mentales pour découvrir facilement les bases du mandarin !

Un coffret joyeux et ludique pour apprendre les bases du mandarin ! Ces cartes mentales regroupées par thématiques (composants, grammaire, classificateurs et vocabulaire) vous permettront de démarrer l'apprentissage du mandarin en toute sérénité. Grâce aux couleurs et aux dessins, vous mémorisez l'essentiel sans difficulté et avec plaisir ! Ce coffret 100 % visuel contient : 100 cartes mentales ; 1 livret explicatif avec des idées d'activités ; et + de 300 mots et phrases sonorisés à télécharger sur : www. mescartesmentales. fr