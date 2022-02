Fleurs coupées - Ma petite ferme florale. Slow flower, la méthode Floret Farm

Erin Benzakein nous ouvre les portes de Floret Flower Farm, sa ferme florale familiale et nous fait partager sa passion des fleurs afin que nous puissions à notre tour en cultiver dans notre jardin, quelle que soit la surface dont nous disposions, et les récolter pour réaliser de magnifiques bouquets de fleurs coupées. Après une première partie consacrée à la préparation de notre terrain et aux variétés que nous souhaitons planter, le livre s'articule autour des quatre saisons, chacune étant découpée en trois parties : - Que faire au jardin à cette période de l'année ? - Quelles sont les fleurs de la saison ? comment les planter, les cueillir, les assembler en bouquets ? - Projets & DIY de saison (infusions, couronnes, guirlandes, bouquets, etc.). Un livre poétique pour rêver de fleurs et de bouquets !