Troll me tender

Amandine Doucet, jeune professeure de Français, se retrouve parachutée dans un collège sensible de banlieue parisienne. Sur place, le constat est sans appel : elle n'a ni la bosse pédagogique ni l'autorité pour dompter ses élèves. Comment inculquer à ses collégiens le goût des lettres quand les seuls modèles qui les inspirent sont les stars de Youtube et d'Instagram ? Amandine décide alors de s'intéresser de plus près à l'une de ces personnalités : Sandra Faitout, issue de la téléréalité, suivie par des millions d'abonnés. Elle ouvre un compte sur twiter et rejoint les quelques haters qui harcèlent Sandra Faitout en publiant des tweets assassins. Sous couvert d'anonymat, Amandine soigne ainsi son égo tout en se taillant une réputation de vanneuse ! Mais ce don de médisance qui vire au duel avec son ennemie virtuelle pourrait bien se retourner contre elle...