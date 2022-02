Je deviens l'artiste de ma vie ! Les 12 étapes clés pour déplacer des montagnes et réaliser ses rêves

" Un livre simple, positif et qui donne furieusement envie de prendre sa vie en main ! " Laurent Gounelle Croire en ses rêves permet de déplacer des montagnes. Mais pour cela, encore faut-il avoir trouvé ses rêves ! Découvrez dans ce livre une méthode simple, ludique et efficace pour identifier vos aspirations les plus profondes et développer les 12 clés qui ouvrent le champ des possibles. A chaque étape, entre théorie et application concrète, vous prendrez peu à peu conscience de vos croyances limitantes et adopterez des comportements bénéfiques. Le livre vous propose également un outil précieux : le " cahier personnel ", un rendez-vous unique avec vous-même d'où émergeront des informations permettant de mieux savoir ce que vous voulez vraiment. Ainsi, de clé en clé, d'exercice en exercice, de résultat en résultat, vous évoluerez et des choses commenceront à bouger dans votre vie. Ces transformations vous apporteront l'énergie et la motivation d'aller plus loin. Vous vous sentirez pousser des ailes et cela vous ouvrira le champ des possibles jusqu'à rencontrer votre propre liberté d'être pleinement vous-même et d'avancer sur le chemin de votre épanouissement et de vos rêves. Inclus : les témoignages de nombreuses personnalités aux parcours variés comme Philippe Geluck, Eric-Emmanuel Schmitt, Pascal Légitimus, Marianne James, Natalie Dessay, Alain Chamfort, Abd al Malik, Philippe Croizon, Daniel Lévi, Laurent Ruquier...