Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée

Corinne vient de perdre sa grand-mère Frannie, personnage exubérant qui vivait selon ses propres règles. Espérant exorciser sa peine, elle se résout à partir en Floride où elle videra la maison qu'occupait son aïeule depuis quelques années. Dans cette villa qui tient de la caverne d'Ali Baba, Corinne va de surprises en surprises. D'abord, sa grand-mère lui apparaît en songe pour lui prodiguer de bien étranges recommandations : "Ton coeur a besoin d'être recousu" , "Tu as des pouvoirs magiques, utilise-les ! " . De quelle blessure son coeur est-il affligé ? Et de quelle magie parle-t-elle ? Dans une Floride haute en couleurs, la journaliste hyperactive accepte de se laisse guider par les amis originaux de sa grand-mère et ce qui devait n'être qu'un court séjour se transforme en véritable quête de soi.