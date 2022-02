David Yarrow, une vision de la photographie

Cette masterclass dévoile tous les secrets derrière les incroyables et spectaculaires images du célèbre photographe naturaliste et environnementaliste David Yarrow. En 20 courtes leçons, il partage son savoir-faire et les histoires qu'il a glanées au fil du temps, et en tire les leçons essentielles que vous pourrez appliquer à votre propre pratique. Vous y trouverez des conseils de composition et de perspective, des astuces sur l'utilisation de télécommandes pour photographier les animaux dangereux, ainsi que la philosophie de ce photographe qui cherche constamment à repousser les limites.