Au-delà du corps : forts de leur handicap. 40 parcours inspirants pour apprendre à nous saisir de nos différences et à les transformer en forces

Ils sont non-voyants, sourds, paraplégiques, amputés d'un ou de plusieurs membres. Ils ont développé une force intérieure et des ressources extraordinaires, corps et âme. Ce livre ne porte pas sur le handicap, mais sur les incroyables pouvoirs du corps et de la volonté humaine, et sur les richesses de la diversité et de l'entraide. Ces parcours lumineux illustrent comment être privé d'un sens, d'une " fonctionnalité " du corps ou d'un membre leur a permis de découvrir des forces insoupçonnées, parfois des facultés étonnantes du corps et de l'esprit, de s'enrichir humainement et intérieurement. Il ne s'agit pas de " super héros ", de modèles exceptionnels, rares ou inatteignables. Ce sont des personnes comme vous et moi, qui se sont saisies de leur différence pour la transformer en force. Ce livre nous fait entendre leur voix et nous donne l'énergie de nous emparer à notre tour de cette force intérieure ! Un message universel !