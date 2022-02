Design bien-être pour la maison. 100 conseils d'aménagement pour se sentir bien chez soi

Inviter la nature à la maison pour concevoir un intérieur sain et serein ! Réinventer son intérieur pour plus de quiétude et de bonheur, c'est possible. Il est en effet prouvé que nos lieux de vie ont une influence sur nos états physique, mental et émotionnel. Vous trouverez dans cet ouvrage 100 idées d'aménagement basées sur les dernières recherches en matière de bien-être et de biophilie appliquées à la conception des espaces. Découvrez comment vous connecter à la nature, optimiser la lumière naturelle, améliorer la qualité de l'air, de l'eau, travailler sur la température idéale, ou encore bien choisir les couleurs, textures et motifs pour créer des espaces favorisant la relaxation, la récupération, le lien social et le sommeil. Des solutions faciles à appliquer : quel que soit votre budget, propriétaire ou locataire, vous profiterez de conseils avisés afin de transformer votre intérieur en sanctuaire de bien-être !