Réparer son électroménager et ses autres appareils électriques. 53 fiches pratiques

Composé d'une quarantaine de fiches pratiques, cet ouvrage explique comment résoudre les pannes les plus courantes de son électroménager et de ses autres appareils électriques. Car dans la majorité des cas, il suffit d'être un peu bricoleur pour réparer par soi-même, au lieu de faire appel à un réparateur, ou même de devoir acheter un nouvel appareil. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, tables à induction, fours, caves à vin, aspirateurs, glacières, machines à café, bouilloires, fers et centrales vapeur, robots ménagers, machines à pain, tireuses à bière, radiateurs électriques, climatiseurs, grille-pain, sèche-cheveux, motoculture... devenez un as du réparage pour éviter le gaspillage et épargner la planète !