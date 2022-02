Apprivoiser son stress par la naturopathie. Des clés pour trouver naturellement un meilleur équilibre

Le stress fait partie de la vie. Il est même le moteur de nos projets, favorisant la créativité et l'esprit d'entreprise. C'est le BON stress. Or, la période que nous traversons depuis bientôt deux ans a favorisé le développement du MAUVAIS stress, facteur de dépression qui peut même, dans certains cas, diminuer nos défenses immunitaires. En quoi les quatre piliers constitués par l'alimentation, la relaxation, l'hydrothérapie et les exercices physiques peuvent-ils contribuer à améliorer notre équilibre physique et mental ? Comment éviter de faire le lit du surmenage au quotidien ? Ce livre expose, outre les principaux mécanismes du stress, les meilleures stratégies naturopathiques à adopter pour la vie quotidienne.