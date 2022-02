Aller bien dans un monde qui va mal

Une panoplie de leviers pour nous aider à être heureux ! Quand tout déraille autour de soi, comment traverser l'injonction à aller bien, voire être heureux ? Ce livre va vous aider à comprendre avec beaucoup de discernement tous les mécanismes qui entrent en jeu. Philosophie, psychologie positive, neurosciences... Tous ces leviers sont capables d'élever notre niveau de bien-être. L'art d'aller bien consiste à appuyer sur les bons leviers. Mais il faut également être conscient que ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde, et qu'ils peuvent aussi varier à différents moments de notre vie. Sans langue de bois, ce livre apportera un éclairage précis et précieux pour vous permettre de mieux vivre toutes ces situations marquées par des injonctions contradictoires. En comprenant mieux ce qui se joue, vous pourrez désormais plus facilement désamorcer à temps les pensées limitantes et les situations toxiques qui pourraient en découler. Gilles Azzopardi va vous ouvrir toutes les pistes à explorer pour découvrir comment vivre davantage en accord avec soi-même et le monde tel qu'il est. Un indice ? Le plaisir et le bonheur ne font pas naturellement bon ménage, et il faut y mettre du sien.