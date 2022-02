L'effet snowball, ou comment investir avec intelligence

Epargne, Bourse, immobilier, cryptomonnaies, investissements alternatifs... le livre pour faire les bons choix ! Il n'a jamais été aussi simple et pourtant si compliqué d'investir son argent. Les barrières à l'entrée de certains investissements disparaissent et des produits - avant à la disposition seule d'une petite élite - sont désormais accessibles au plus grand nombre grâce à la technologie. Cependant, cette myriade de choix complexifie la prise de décision. L'objectif de ce livre est d'aider à naviguer dans l'univers des finances personnelles afin de faire les bons choix. Novice ou expérimenté, le lecteur y trouvera les fondamentaux à connaître - la puissance du temps long, la nécessité de se constituer un "matelas de sécurité" , les spécificités des investissements boursiers et immobiliers etc. -, ainsi que de nouvelles pistes à explorer. Le but n'est pas de promettre la retraite à 40 ans, mais de donner les clés pour gérer ses finances actuelles et de mieux préparer son avenir financier.