L'équilibre naturel du zèbre. Guide d'épanouissement intégral pour hauts potentiels intellectuels et sensibles

Un accompagnement holistique et sur-mesure ! Une personne haut potentiel (qu'il soit intellectuel et/ou sensible) s'envisage dans une réalité neurophysiologique : avec un système nerveux particulièrement efficient, le zèbre connaît une intensité émotionnelle, sensorielle & intellectuelle qui lui est toute particulière. Ce qui semble être un cadeau sur le papier peut être un enfer à vivre au quotidien si l'on ne possède pas les clés de ce trésor. Ce livre se veut une référence en matière de prise en charge " intégrale et naturelle " pour trouver son propre équilibre, être aligné (corp & esprit, mental & émotions, intuition & raison, structure & plaisir). Ce guide pratique et inspirant vise à accompagner chaque " zèbre " à bien vivre ses rayures au quotidien et à long terme. Au travers d'autotests pour faire le point sur ses besoins spécifiques et de conseils et propositions variées pour passer à l'action. Grâce à ce livre, vous allez mettre plus de sens dans votre vie, atteindre un bien-être physique et psychique et finalement vivre à la hauteur de vos plus beaux potentiels !