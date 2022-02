L'oracle Miroir de ton âme. 32 cartes oracle et le livre d'accompagnement pour être aligné à soi

Cet oracle a été conçu pour ouvrir les portes de ton âme. Grâce aux illustrations fascinantes des cartes, tu vas, jour après jour, identifier et guérir tes blessures, développer ton intuition et écouter les messages de ton être véritable. Avec le livre d'accompagnement, tu découvriras les différents tirages à réaliser et la signification de chacune des cartes que tu tireras. Le coffret contient 32 cartes réparties en trois axes - trois "parts de toi" complémentaires - pour t'aider à avancer sur ton chemin de vie : - Les cartes du JE, qui vont révéler la part consciente de qui tu es ainsi que les masques que tu empruntes en société. - Les cartes du MOI, elles, t'en diront plus sur la part inconsciente de ta personnalité, tes blessures profondes que tu cherches à dissimuler mais que les circonstances de la vie réactivent pour que tu les guérisses en fin. - Les cartes du SOI, c'est la voix de la sagesse de ton âme, qui n'est qu'Amour et qui t'aide à aller au-delà de tes masques en te reconnectant à ton essence divine. Que cet oracle soit l'humble miroir de ton âme et t'aide à découvrir et à devenir pleinement qui tu es.