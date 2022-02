Cultivez vos épices. Récoltez gingembre, curcuma, safran, wasabi, vanille, cardamome et autres épices incroyables

Cultivez près de 40 épices du monde entier ! Dites adieu aux épices dont vous ignorez les conditions de culture et la provenance, et créez votre propre jardin d'épices. Retrouvez tous les conseils pour planter, récolter et conserver vos épices - du très connu poivre noir aux plus exotiques wasabi, gingembre, curcuma ou galanga, en passant par le convoité safran... - et apprenez-en plus sur leurs vertus médicinales. Des fiches pratiques vous guideront pour identifier les parties comestibles de la plante et connaître les conditions climatiques idéales ainsi que les utilisations culinaires possibles. Un guide complet pour pimenter votre jardin, votre assiette et votre santé.