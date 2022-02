Photoshop CC. Pour PC et Mac

Véritable bible d'informations, de conseils pratiques et d'astuces de travail, cet ouvrage très richement illustré détaille l'ensemble des fonctionnalités de Photoshop CC, des acquis fondamentaux aux techniques les plus avancées. Mise à jour avec les dernières nouveautés de cette version, cette troisième édition conduira le lecteur de la prise en main du logiciel jusqu'à la maîtrise de ses fonctions les plus pointues.