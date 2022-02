Cheminez vers votre sagesse intérieure. Comment la pleine conscience et la philosophie peuvent nous aider à accueillir nos émotions et à vivre dans un monde en mutation

Et si la pleine conscience et la philosophie pouvaient nous aider, concrètement, à agir sur notre corps, nos émotions et nos pensées et nous aider à accéder enfin à notre Prajna, notre sagesse intérieure ? C'est toute la promesse de ce livre. Grâce à des conseils, des témoignages et de nombreux exercices de pensée et de méditation, nous allons réfléchir à toutes nos émotions négatives et nous apprendrons à nous relier à nos ressources internes, à notre sagesse et à notre courage, à notre propre Prajna. Ce livre n'est pas seulement destiné à ceux qui vivent une période difficile de leur vie (deuil, maladie, séparation, crise existentielle, etc.) mais aussi à toutes celles et tous ceux qui, tout simplement, veulent se sentir bien ou mieux et souhaitent un outil pratique et accessible qui propose des réflexions et des exercices pour se connecter au coeur et au corps et s'ouvrir à de nouveaux champs.