Des papillons sous oxygène

La vie d'Adrien Vialard a explosé en vol quand sa femme Tina l'a quitté. Leur couple était depuis quelques mois sous assistance respiratoire, mais il continuait à espérer des jours meilleurs. Trente ans de vie commune se sont pourtant effacés brutalement sur un " Je crois que je ne t'aime plus " prononcé au restaurant par une Tina devenue étrangère. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais, passée la sidération, Adrien se met en tête de reconquérir Tina, de ressusciter l'amour entre eux, de mettre les papillons, ceux qui palpitent au creux du ventre quand on est amoureux, sous oxygène. Son plan est radical, aussi romantique que suicidaire : kidnapper Gloria et lui offrir un road trip en camping-car, pèlerinage à la source de leur histoire d'amour.