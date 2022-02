Les lois du cancer. Une nouvelle façon de comprendre cette maladie pour mieux s'en prémunir

Le Dr Jason Fung, auteur du best-seller international Les Lois de l'Obésité, revient avec une nouvelle biographie du cancer dans laquelle il propose un paradigme radicalement novateur pour comprendre le cancer et réduire ses risques d'apparition. Notre compréhension du cancer subit lentement une révolution, permettant le développement de traitements plus efficaces. Le taux de mortalité par cancer est en baisse constante... mais la " guerre contre le cancer " est à peine gagnée. Dans ce livre passionnant et formidablement vulgarisé, le Dr Jason Fung propose une nouvelle compréhension de cette maladie invasive, ce qu'elle est, comment elle se manifeste et pourquoi elle est si difficile à traiter. Il identifie les nombreux faux pas de la communauté médicale dans la recherche sur le cancer - en particulier son accent sur la génétique, au détriment de l'examen du " sol ", c'est-à-dire des conditions sous lesquelles le cancer se développe. Le Dr Fung - dont les travaux novateurs dans le traitement de l'obésité et du diabète lui ont valu une renommée internationale - explique que l'une des principales causes d'apparition du cancer est la dérégulation de l'insuline. Nous savons que cette dérégulation augmente le risque d'obésité et de diabète de type 2, qui eux-mêmes augmentent considérablement le risque de cancer d'un individu. Dans cette lecture accessible, le Dr Fung propose un nouveau paradigme pour lutter contre le cancer, avec des recommandations sur ce que nous pouvons faire pour créer un sol hostile à cette graine dangereuse. L'une de ces stratégies est le jeûne intermittent, qui réduit la glycémie, abaissant les niveaux d'insuline. Une autre, en éliminant la consommation d'aliments stimulant l'insuline, tels que le sucre et les glucides raffinés. Pendant des centaines d'années, le cancer a été dépeint comme un envahisseur étranger que nous n'avons pas pu arrêter. En remodelant notre vision du cancer comme un soulèvement interne de nos propres cellules saines, nous pouvons commencer à reprendre le contrôle. La graine du cancer peut exister en chacun de nous, mais le pouvoir de changer le sol est entre nos mains.