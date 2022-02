Le code des émotions. Comment libérer ses émotions bloquées pour transformer sa vie

Les outils pour ouvrir son coeur et son corps aux énergies positives du monde Dans cet ouvrage, le médecin holistique et conférencier renommé, le Dr Bradley Nelson, expose habilement le fonctionnement interne de l'esprit subconscient. Il révèle à quel point les événements chargés d'émotions de votre passé peuvent encore vous hanter sous la forme " d'émotions bloquées " - des énergies émotionnelles qui habitent littéralement votre corps. Ces émotions bloquées peuvent s'aggraver dans votre vie et votre corps, créant de la douleur, un dysfonctionnement et éventuellement une maladie. Elles peuvent également vous imposer un lourd tribut mental et émotionnel, influant sur votre façon de penser, les choix que vous faites et le niveau de réussite et d'abondance que vous êtes en mesure d'atteindre. Peut-être le plus dommageable de tous, les énergies émotionnelles bloquées peuvent se rassembler autour de votre coeur, interrompant votre capacité à donner et à recevoir de l'amour. Le Code des Emotions est un moyen puissant et simple de vous débarrasser de ce bagage invisible. La méthode du Dr Nelson vous donne les outils pour identifier et libérer les émotions piégées dans votre vie, en éliminant votre " bagage émotionnel " et en ouvrant votre coeur et votre corps aux énergies positives du monde. Rempli d'exemples concrets issus de nombreuses années de pratique clinique, ce livre est devenu à travers le monde un classique de l'autoguérison.