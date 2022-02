Beck Tome 4 : Perfect Edition

Yukio, jeune loser et véritable risée de sa classe à cause de sa maladresse, n'a pas de véritable but dans la vie, jusqu'au jour où il fait la rencontre de Ryusuke, un guitariste hors pair... Va alors commencer une épopée musicale incroyable et fascinante qui mènera le jeune garçon et son groupe de rock au sommet de la gloire !