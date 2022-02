"Soufflement de Narines" aborde, en près de 180 strips, les questionnements métaphysico-humoristes sur le et les sens de la vie, sur les relations interpersonnelles, etc, sous la forme d'aphorismes. Le tout est habillé d'un dessin élégant et sobre qui met en avant les textes et traits d'esprit et avec des personnages en silhouettes rendus ainsi universels, tout comme les questionnements évoqués.