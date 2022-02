Les reines de sang : Les trois Julia. Tome 3, La princesse du silence

221 après J. -C. Voilà deux ans que le jeune Sextus Avitus Bassianus a été couronné Empereur de Rome. Ses excès et son attitude erratique suscitent de plus en plus de méfiance du Sénat et du peuple. Quant à sa mère Julia Soemia, elle ne semble intéressée que par le culte du dieu unique de la Pierre Noire. Julia Mamea, sa soeur, décide alors de prendre les choses en main...