MKM Intégrale

Mega-Krav-Maga est une technique très améliorée du Krav Maga, une méthode d'autodéfense israélienne créée à l'origine pour les besoins de l'armée. Cette discipline accueille deux nouveaux adeptes : Frantico et Mathieu Sapin qui vont parcourir le monde, Inde, Espagne, Portugal, Argentine, pour tenter de sauver l'univers. A noter que les deux auteurs ont vraiment été écrire leur aventure sur place, s'inspirant des lieux et des rencontres pour tisser ce récit loufoque et picaresque.