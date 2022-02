Les Deux coeurs de l'Égypte T03. Vivre toutes les vies

Avec l'aide d'Isha, Anoukis a retrouvé le petit Dieu. Mais l'enfant est malade et son opération du coeur ne peut plus attendre... Ils doivent se rendre à Tel Aviv au plus vite. Leur périple est périlleux mais Anoukis et Isha vont faire une découverte qui leur permettra de dépasser les possibles... Comment le destin du jeune Néferképetourê rejoindra-t-il celui de d'Akhenaton ?