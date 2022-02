Carnets d'aventures ordinaires Tome 2 : L'homme

L'homme. Son homme. L'unique. Capable de couper du bois à mains nues ou de flinguer une réputation en une phrase... On pourrait s'arrêter à son air malveillant ou à ses remarques cinglantes, mais en grattant un peu, on tombe sur le bonhomme le plus gentil de l'univers... Ce deuxième album thématique regroupe des pages initialement publiées sur le blog de mademoiselle Caroline.