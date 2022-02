La maison des maternelles. Le guide des parents épanouis

Le guide référence des parents épanouis ! Tous les sujets des jeunes parents traités comme ils le sont dans l'émission avec synthèse, avis d'experts, humour et prise de recul des animateurs. Un livre orchestré avec toute l'équipe et les animateurs, Agathe Lecaron, Marie Perarnau et Benjamin Muller. Le livre : Si vous deviez n'avoir qu'un "mood board" parental, celui qui recense tous les sujets, toutes les questions de la parentalité, vous prendriez celui-ci ! Les rédacteurs de la célèbre émission La maison des maternelles, sur France 2, présentent son intégrale avec plus de 150 sujets traités ! Des thématiques variées, des basiques aux plus pointues, pour satisfaire votre curiosité : - Quel mode de garde pour mon enfant ? - Comment dire "non" à son enfant ? - Montessori, Freinet, Decroly... parlons-en ! - Mon bébé n'arrive pas à s'endormir seul - Je ne sais pas jouer avec mon bébé - Les grands-parents qui font tout le contraire de nous. Des témoignages d'invités, spécialistes, pédiatres, parents et professeurs : tous les avis comptent pour vous permettre de construire votre propre manière de devenir parent. Une maquette ultra soignée, où illustrations et photographies se mélangent en toute harmonie. Une mine d'or (et surtout de conseils ! ) pour tous les parents et professionnels de l'enfance !