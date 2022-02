41 minutes pour être heureux. Les 7 piliers du bonheur

Vous voulez être heureux ? Vous avez 41 minutes devant vous ? Lisez ce livre ! Cet ouvrage a été conçu pour accompagner toutes les personnes qui souhaitent trouver, ou retrouver, le chemin du bonheur. Comment ? A travers les 7 piliers universels sur lesquels chaque être humain peut se reposer pour appréhender la vie sous l'angle de la joie : le sens, la vérité, la stratégie, l'amour, le corps & l'esprit, la confiance et le don. Au travers de destins exceptionnels, de témoignages marquants et de références nombreuses à la littérature, à la philosophie et au septième art, 41 minutes pour être heureux vous propose une expérience unique. Une plongée au coeur d'un processus qui, page après page, vous aidera à distinguer ce qui nourrit votre malheur et de ce qui est vital à votre bonheur. A la fin de votre lecture, vous serez invité. e à arpenter la vie sous le prisme de la joie, en vous reposant sur ces indestructibles piliers du bonheur.