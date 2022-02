Il était une fois. L'art de raconter des histoires aux enfants

Un livre de conseils et d'inspirations pour que tous les parents puissent devenir de merveilleux conteurs ! Les meilleures histoires sont celles racontées par ceux qui nous connaissent réellement. Partagées en famille, elles permettent de célébrer les joies de la vie, d'établir un lien profond et de surmonter ensemble les épreuves. Apprenez à imaginer des histoires sur-mesure pour vos enfants et répondez à leur crainte en toute intimité. Silke Rose West et Joseph Sarosy vous accompagnent pour retrouver la confiance qu'il vous manque.