Et si on changeait tout ?

Se donner le pouvoir de tout changer ! Qui n'a pas déjà pensé à tout changer dans sa vie ? Envoyer promener travail, logement, région, amis, amours... Mais si la solution, avant d'en arriver à de tels extrêmes, était de travailler sur certaines de ses habitudes pour en créer de nouvelles, sources de bien-être et de bonheur ? Agir sur son psychisme et son environnement, faire du sport, soigner son alimentation et sa santé sont autant de leviers qui vous aideront à être plus heureux. Le Dr Jean-Michel Cohen nous livre ici sa méthode et ses conseils pratiques pour nous guider et nous inspirer dans cette quête du bonheur au quotidien. Parce que tout changer sans tout changer... c'est possible !