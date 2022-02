Oracle des corps libérés

Aimez et honorez votre corps grâce à cet oracle composé d'un livret de 128 pages et de 40 cartes illustrées par La Renarde bouclée. Et si nous commencions à (re)découvrir la beauté de notre corps ? Le corps un compagnon de route dans la découverte du monde qui nous entoure. Il nous porte, nous permet de toucher, de ressentir, de prendre du plaisir, de vivre tout simplement. Pourtant nous le voyons parfois comme un inconnu, ou pire encore, un ennemi. Nous traquons les moindres aspérités, cachons nos particularités et n'avons de cesse de nous comparer aux standards de beauté véhiculés par la société. Grâce à cet oracle, La Renarde bouclée souhaite vous donner des occasions et des clés pour voir et accepter votre corps tel qu'il est, afin de le célébrer et lui rendre hommage. Vous aurez en main un outil incroyablement puissant qui vous permettra d'être la personne que vous souhaitez, sans filtre et sans barrières. Chacune des 40 cartes illustrées qui vous sont proposées vous donnera une piste de réflexion sur l'acceptation de votre corps. Vous pourrez ainsi profiter des conseils partagés et réaliser de petits exercices pratiques pour devenir acteur. rice de ce changement que représente l'acceptation et l'amour de soi.