Une histoire inédite et populaire de l'amour en France ! L'amour à la française. Aussitôt un sourire se dessine sur les visages ! Chacun semble savoir de quoi l'on parle, et pourtant, personne n'arrive vraiment à le définir. Cependant, #balance ton porc et #me too ont, ces dernières années, soulevé les nombreuses zones d'ombre que recèle ce modèle amoureux français. Alors, flirter, draguer, aimer, comment faire ? Comment ont-ils fait, avant nous ? C'est quoi se conduire en homme, se conduire en femme ? Chacun, chacune s'est construit une manière unique d'envisager les sentiments, le désir et le couple, à partir de modèle, d'images, d'expériences, et garde aussi beaucoup de questions pour soi car, dans ce domaine, il n'y pas de transmission, nous sommes dans l'intime. L'objectif de ce livre est, à partir du XIXe siècle, de se raconter ensemble, hommes et femmes, de raconter comment a évolué le couple, le sentiment et le désir en France. De chercher des réponses, ou au moins une histoire commune. En somme, de faire le pari de mêler l'Histoire et l'histoire de l'amour, pour comprendre où nous en sommes, dans un récit commun et jamais raconté ainsi !