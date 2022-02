Le Chêne. Raconté par ses habitants

Il était une fois un chêne. Voici l'histoire vraie d'un arbre millénaire, né en Sologne, et la vie des animaux qui l'habitent. L'auteur, scientifique, Jacques Tassin, se glisse dans la peau du narrateur et se fait la voix off de ce film, d'action et d'émotion, sans paroles. Aux images spectaculaires de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux, l'écologue apporte un éclairage scientifique sur la symbolique du chêne, décrypte les comportements des nombreux oiseaux, écureuils, balanins et autres animaux, petits ou grands, singuliers ou familiers, qui sont les héros de l'histoire. Il fait aussi découvrir au lecteur un monde vivant invisible, sous la terre, entre les racines du géant. Ce livre richement illustré par les images du film est une ode à la vie et à la biodiversité.