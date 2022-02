La promesse des magiciens. Ils se battent pour la planète nous pouvons les aider

Imaginez des femmes et des hommes aux talents prodigieux, qui se sont mis au service de la nature. En agissant pour défendre les forêts, en imaginant de nouvelles manières de cultiver, en créant de nouveaux outils, ils et elles montrent qu'il est possible de vivre en harmonie avec son environnement. En dix chapitres thématiques, le grand reporter Christophe Doré raconte les parcours singuliers de ces réparateurs, ces bâtisseurs ou ces inventeurs qui préfèrent le terrain aux plateaux télé, et l'action aux discours ou aux incantations. C'est le cas de cette chercheuse britannique qui s'intéresse aux pouvoirs des plantes contre la pollution, de ce fermier qui a réussi à stopper l'avancée du désert au Burkina Faso, de cette Française qui lutte pour la protection des animaux ou de cet homme qui sauve les primates en Indonésie. Autant d'histoires vraies qui redonnent confiance en l'humain et l'inspiration pour se lancer à son tour dans une véritable aventure écologique.