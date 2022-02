Sur la neige, une moufle a été égarée. Souris décide de s'en faire une maison toute douce et s'y emmitoufle. Bientôt, Grenouille, Lapin, Renard, Loup, puis Ours la rejoignent dans son abri. La laine se tend, les coutures craquent, mais la moufle tient bon. Quand soudain, une fourmi s'invite aussi... Thèmes : Conte - Animaux - Entraide - Hiver La collection d'albums "Nos histoires à partager" : - Des histoires signées par de grands auteurs et illustrateurs qui plairont autant aux enfants qu'aux parents. - Avec une " boîtes à idées " pour prolonger le plaisir de la lecture par des échanges et des jeux.